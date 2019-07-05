Войти | Зарегистрироваться
19:14

пятница,
05 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий

05.07.2019 / 18:31
Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий.

 

Об этом сообщила председатель Ценральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания в четверг, 4 июля.

"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов", - сказала она.

Слипачук добавила, что ЦИК будет обжаловать это решение.

Напомним: 26 июня ЦВК провела жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. В жеребьевке приняли участие 21 партия.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил".

29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.

30 июня ЦИК внесла партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22.

Источник 

выборы, суд, пережеребьевка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.