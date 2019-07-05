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Швейцария может конфисковать замороженные деньги Иванющенко

05.07.2019 / 12:30
В Швейцарии заблокированы 72 миллиона франков бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, эти средства могут конфисковать.

Об этом сообщает DW.com.

Деньги заблокированы в рамках уголовного дела о хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу.

Правоохранители подозревают, что подконтрольные жене Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства, но работы не выполнили, а деньги вывели в Швейцарию.

Также в рамках этого дела заблокирован бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов евро, который наполовину принадлежит Иванющенко.

Ирина Иванющенко отвергает все обвинения и уверяет, что заблокированные деньги не связаны с мужем и "киотским" заказом.

Сейчас одиозный экс-регионал с помощью решений украинских судов пытается разморозить деньги.

В апреле этого года Киевский апелляционный суд обязал прокуратуру закрыть "киотское" уголовное производство "из-за затягивания расследования".

Другое подобное решение суд выносил в 2017 году, но оно было отменено в Кассационном уголовном суде.

Иванющенко также пытается судиться в Швейцарии, однако до сих пор суды этой страны отвергали его иски.

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии постановило, что средства будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины сообщит швейцарской стороне о невозможности доведения дела до судебного приговора.

Но даже если генпрокурор и напишет в Швейцарию письмо о том, что производство закрыто, это не будет означать автоматического размораживания средств.

Причина в том, что фамилия Иванющенко содержится в швейцарском санкционном списке.

По закону Швейцарии, страна может не размораживать активы иностранных экс-чиновников, даже когда их страны зарывают производства.

В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета.

Чтобы спасти активы от конфискации, Иванющенко с декабря 2017 требует удалить его фамилию из санкционного списка, но Швейцария не спешит это делать.

Издание отмечает, что сейчас у Украины есть все необходимое для расследования дела. Еще в 2017 году Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Юрия Иванющенко и его семьи.

Федеральный административный суд считает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и передачи их Украине.

Напомним: экс-нардеп от "Партии регионов" Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", сбежал из Украины после Революции достоинства.

Иванющенко подозревали в завладении деньгами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".

В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах или подозрениях правоохранители после этого не сообщали.

В начале июня 2019 стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

2 июля стало известно, что Иванющенко сняли с розыска.

Источник 

Швейцария, Иванющенко, деньги Иванющенко
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