Войти | Зарегистрироваться
13:01

пятница,
05 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре освятили накупольные кресты надвратной Свято-Троицкой церкви

05.07.2019 / 12:28
В Киево-Печерской лавре освятили накупольные кресты надвратной Свято-Троицкой церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Троицкая надвратная церковь была построена в 1106-1108 годах

В Киево-Печерской лавре совершено освящение накупольных крестов и наружных икон барабана купола для надвратной Свято-Троицкой церковью, которая находится над главным входом в Печерскую обитель.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Лавры, богослужение и освящение совершил благочинный обители архимандрит Антоний.

Троицкая надвратная церковь была построена в 1106-1108 годах бывшим черниговским князем, который принял монашество и 36 лет подвизался в Печерском монастыре — преподобным Николой Святошей. После сильного повреждения Успенского собора во время монгольского нашествия в 1240 году Троицкая надвратная церковь на некоторое время стала главной церковью монастыря. Это единственное из строений Киево-Печерской лавры и единственный храм обители, который остался неповрежденным со времен Киевской Руси и сохранился до сего дня.

В настоящее время Троицкая надвратная церковь реставрируется, и совместными усилиями Киево-Печерского монастыря и историко-культурного заповедника, который расположен на территории Верхней лавры, работы подходят к завершению. Вызолоченные после реставрации накупольные кресты в скором времени будут водружены на купола древнейшей церкви Лавры.

 

Источник: Inpress.ua
Лавра, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июля
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.