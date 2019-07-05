В Киево-Печерской лавре освятили накупольные кресты надвратной Свято-Троицкой церкви

В Киево-Печерской лавре совершено освящение накупольных крестов и наружных икон барабана купола для надвратной Свято-Троицкой церковью, которая находится над главным входом в Печерскую обитель.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Лавры, богослужение и освящение совершил благочинный обители архимандрит Антоний.

Троицкая надвратная церковь была построена в 1106-1108 годах бывшим черниговским князем, который принял монашество и 36 лет подвизался в Печерском монастыре — преподобным Николой Святошей. После сильного повреждения Успенского собора во время монгольского нашествия в 1240 году Троицкая надвратная церковь на некоторое время стала главной церковью монастыря. Это единственное из строений Киево-Печерской лавры и единственный храм обители, который остался неповрежденным со времен Киевской Руси и сохранился до сего дня.

В настоящее время Троицкая надвратная церковь реставрируется, и совместными усилиями Киево-Печерского монастыря и историко-культурного заповедника, который расположен на территории Верхней лавры, работы подходят к завершению. Вызолоченные после реставрации накупольные кресты в скором времени будут водружены на купола древнейшей церкви Лавры.