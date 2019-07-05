Коломойский заявил, что война на Донбассе — "внутренний конфликт"

Об этом он сказал в интервью журналу НВ.

"А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло?… Это внутренний гражданский конфликт", — заявил Коломойский

По его словам, конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

"Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" — заявил олигарх.

Он добавил, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп - ред), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверие очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", — отметил Коломойский.

При этом сообщается, что он признал наличие на Донбассе не только российской техники, но и российских военных.

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В "ДНР-ЛНР" 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск" или в „командировку", — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление", — сказал олигарх.

Он добавил, что в Украину приехали "выполнять интернациональный долг" также из Западной Европы и США, не уточнив, что именно имеет в виду.

"Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", — подчеркнул Коломойский.

Напомним: 2 марта 2014 и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Игоря Коломойского председателем Днепропетровской областной госадминистрации. По словам Коломойского он сам предложил назначить себя на эту должность.

Позже экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский предложил Петру Порошенко построить укрепленную стену вдоль границы с Россией на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

По словам Коломойского, "мирную Финляндию от Сталина спасла "линия Маннергейма", поэтому такую ​​линию должна построить и Украины, чтобы защитить себя от Путина.

В частности, по инициативе и при финансовой поддержке Коломойского были сформированы добровольческие батальоны.

Власти Днепропетровской области во главе с бизнесменом Игорем Коломойским предлагала от тысячи долларов за сдачу оружия, а за передачу власти российских наемников по 10000 долларов.

В 2014 году президента России Владимира Путина тогдашний глава Днепропетровской области называл шизофреником.

"Он полностью неадекватен, полностью сошел с ума. Его мессианство, восстановление Российской империи 1913 или СССР в 1991 году может довести мир до катастрофы", - сказал Коломойский о Путине, а также называл Януковича военнопленным РФ.

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