Войти | Зарегистрироваться
14:54

вторник,
02 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Богдан: предложенная РФ процедура возвращения украинских моряков неприемлема для Украины

02.07.2019 / 13:32
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что процедура возвращения плененных украинских моряков, которую предлагала Российская Федерация, не является приемлемой для Украины.

Но в процессе переговоров стороны могут найти компромисс без ущерба для интересов украинского государства, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Крым – это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - подчеркнул он, комментируя направление президентом Зеленским письма премьер-министру Владимиру Гройсману о рассмотрении вопроса привлечения к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Это связано с тем, что Климкин не проинформировал президента о ноте МИД РФ от 25 июня, которая касалась освобождения украинских моряков, и ответе на нее украинской стороны.

Источник 

РФ, Богдан, пленные моряки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июля
1 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.