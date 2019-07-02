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Следствие начало предъявление обвинения в окончательной редакции плененным украинским морякам

02.07.2019 / 12:41
Следствие по делу 24 украинских моряков, арестованных после захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года, фактически завершено, им начали предъявлять обвинение в окончательной редакции.

Об этом сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) координатор команды защиты военных, адвокат Николай Полозов.

"С прошлой недели начали предъявлять обвинение в окончательной редакции. Предъявили уже восьми морякам, по графику следственных действий планируют завершить 9 июля", - сказал Полозов.

Таким образом, следствие по делу, по всей видимости, фактически завершено, пояснил адвокат, отвечая на соответствующий вопрос агентства: официально это произойдет после предъявления обвинения в окончательной редакции всем украинским военным.

По словам Полозова, в середине июля, как ожидает защита, следствие обратится в суд с ходатайствами о продлении морякам меры пресечения.

"После этого, скорее всего, мы перейдем к ознакомлению с материалами уголовного дела", - отметил Полозов.

Источник 

следствие, Полозов, пленные моряки
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