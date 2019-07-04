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В РФ окончательные обвинения выдвинули уже 13 украинским морякам

04.07.2019 / 15:55
По состоянию на 2 июля окончательные обвинения предъявили уже 13 военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Состоялись следственные действия по еще четырем военнопленным украинским морякам: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы и Василия Сороки.

Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы и предъявили обвинение в окончательной редакции", - написал он.

Полозов отметил, что 3 июля следственные действия будут продолжены по другим украинским морякам.

Напомним: 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.

25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.

28 июня Следственное управление ФСБ РФ предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой".

Источник 

Россия, Полозов, пленные моряки
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