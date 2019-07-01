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После введения безвиза продажи туров в Европу выросли в четыре раза

01.07.2019 / 17:49
По итогам второго года действия безвиза с ЕС, количество украинцев, которые посетили Европу по биометрическому паспорту, выросло в 4,2 раза и составило 2,35 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы по состоянию на начало июня, пишет журнал НВ.

Хотя немалая часть среди них — те, кто отправился в Европу по работе, эксперты туристического рынка уверены: украинских туристов, как организованных, так и самостоятельных, в Европе стало существенно больше.

По подсчетам Романа Синицына, основателя одного из сайтов по поиску недорогих авиабилетов, с момента отмены шенгенских виз для украинцев посещаемость его сайта выросла в полтора раза и составляет 0,5 млн человек в месяц.

"После отмены виз продажи туров в Европу увеличились на 200 %", — заявила Елена Бойко, директор по продажам туристической компании TPG.

Игорь Захаренко, собственник турфирмы Феерия, рассказал, что его компания разработала под безвиз новую концепцию: она предлагает туристам маршруты по Европе, составленные таким образом, чтобы отдых обходился в меньшие суммы, чем полностью самостоятельные или обычные туры.

Источник 

туризм, Европа, туры в Европу
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