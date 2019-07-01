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Ватикан не может признать ПЦУ, не признанную Поместными Церквами

01.07.2019 / 18:44
Позиция Святого престола всегда заключалась в том, чтобы признавать канонические Церкви

Признание Ватиканом неканонической Православной Церкви Украины стало бы вмешательством в дела православного мира.

Это подчеркнул в пятницу в интервью ТАСС председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

«Позиция Святого престола всегда заключалась в том, чтобы признавать канонические Церкви. Пока ни одна из Церквей не признала эту новую Церковь, никоим образом Римско-Католическая Церковь не может стать первой, которая признает, поскольку это означало бы вмешательство во внутренний православный конфликт», - отметил кардинал.

Он назвал «абстрактным» вопрос о том, последует ли признание ПЦУ со стороны Ватикана в случае, если какая-то из Поместных Православных Церквей это сделает.

«Насколько нам известно, митрополит Епифаний должен написать так называемые письма мира всем Поместным Православным Церквам, а они в свою очередь должны ответить, хотят ли они признать эту новую Церковь, и пока ни одна из Церквей не ответила. Вопрос остается открытым. Ватикан никоим образом не вмешивается», - сказал кардинал.
При этом высокопоставленный иерарх Ватикана заметил, что «нейтральность не означает безразличие».

«Если одна часть тела Христова страдает, страдают и все остальные. В этом смысле мы переживаем все вместе с православными и молимся за то, чтобы православные смогли найти выход из сложившейся конфликтной ситуации», - указал Кох.

Источник: Inpress.ua
церковь, Ватикан, Епифаний, ПЦУ
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