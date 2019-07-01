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Правило "100 евро": с 1 июля ввозить посылки в Украину будут по-новому

01.07.2019 / 17:18
С 1 июля 2019 года вступают в действие изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа.

Об этом пишет Liga.Net.

"Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Раньше этот порог составлял 150 евро", - пишет издание.

Изменения касаются товаров в международных и экспресс-отправлениях, заходящих в Украину, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро для одного получателя в одной депеше от одного отправителя.

Как отмечается, дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%. Все это получатель должен будет уплатить только с суммы, которая вышла за пределы 100 евро. То есть за посылку, внутри которой товаров на 140 евро - с учетом стоимости доставки - сверху нужно добавить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

Для расчета суммы будет применяться курс НБУ, установленный на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Правило "100 евро" действует для физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.

Власти уверены, что изменение прежде всего повлияет на тех, кто обходит правила ввоза международных посылок.

Нина Южанина, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, заверяла, что люди, которые заказывают товары из-за рубежа для себя, не пострадают. По ее утверждению, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего числа.

Согласно сообщению, изменения не коснутся правил личного ввоза: суммарная стоимость ввезенных товаров - до 500 евро (до 1000 евро в аэропортах) налогом не облагается. "Это если пересекать границу не чаще раза в трое суток. Если чаще, придется ограничиться суммой в 50 евро. Или уплачивать налог", - пишет издание.

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посылки, стоимость посылок
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