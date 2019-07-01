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Россия не предлагала Украине освободить захваченных украинских моряков, это "предложение" было оскорблением

01.07.2019 / 11:15
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не предлагала Украине освободить захваченных украинских моряков, а это "предложение" было оскорблением правосудия.

"Россия не предлагала освободить захваченных украинских моряков. "Это "предложение" было оскорблением правосудия, поскольку не было оснований для их задержания, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины", - написал Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер.

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга выразил возмущение действиями МИД Украины и его главы Павла Климкина за то, что президенту не сообщили о ноте Министерства иностранных дел России о пленных украинских моряках. Нота поступила за два дня до того, в ней Украине предлагали предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством в случае их возвращения домой. За выдачу моряков РФ требовала их дальнейшего участия в судебном процессе на территории оккупированного Крыма, тем самым заставляя де-факто признать юрисдикцию Российской Федерации над полуостровом. В украинском МИДе назвали позицию Москвы неприемлемой.

Источник 

РФ, Волкер, украинские моряки
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