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НАТО готовит ответ, если РФ не вернется к ядерному договору

28.06.2019 / 14:26
НАТО рассматривает пути укрепления обороны против угрозы новых российских ракетных систем, если Россия до августа не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня министерской встречи в Брюсселе.

"Российские ракеты SSC-8 нарушают договор и представляют существенную угрозу для нашей безопасности. Сегодня министры согласились, что НАТО ответит, если Россия не вернется к соблюдению договора", - сказал Столтенберг.

По его словам, министры рассматривали потенциальные меры НАТО, такие как: программа учений, а также разведка и наблюдение; укрепление воздушной и противоракетной обороны; безопасность и эффективность программы ядерного сдерживания.

"Министры подтвердили, что мы не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Мы не будем отражать то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений", - добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что у России есть время до 2 августа, чтобы вернуться к соблюдению договора и уничтожить свои крылатые ракеты, нарушающие этот документ.

Напомним, 18 июня в России приняли президентский закон о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как известно, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, что, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев.

Россия отрицала все обвинения США.

Источник 

Россия, НАТО, ядерный договор
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