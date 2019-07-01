Трамп пожал руку Ким Чен Ыну и переступил черту демилитаризованной зоны КНДР

Таким образом Трамп стал первым действующим президентом США, который ступил на территорию КНДР.

Ранее Северную Корею посещали бывшие президенты США - Джимми Картер в 1994 и 2010 гг. и Билл Клинтон - в 2009 году. - после того, как оба покинули свои посты.

После того, как Трамп перешел через границу КНДР, оба вернулись на территорию Южной Кореи.

Ким Чен Ын шаг Трампа через демаркационную линию назвал "историческим моментом". В свою очередь Трамп отметил, что "Переступить эту черту было большой честью" и заявил, что приглашает Кима посетить Вашингтон.

"Я приглашаю его в Белый дом прямо сейчас", заявил Трамп перед тем, как пожать руку Ыну.

Ранее ни один из северокорейских лидеров никогда не посещал США.

Также Ким Чен Ын заявил, что у него с президентом США "прекрасные отношения": "Если бы не было таких хороших отношений, мы бы не смогли сделать эту внезапную встречу возможной", - сказала Ким.

"Надеюсь, что это (прекрасные отношения - ред.) может стать основой для лучших вещей в будущем, которых люди не ожидают. И это будет очень таинственная сила, которая позволит нам преодолеть многие трудности, которые существовали в прошлом", - добавил лидер КНДР.

Как сообщает агенство NHK, это первая встреча Трампа и Ким Чен Ына после саммита в феврале во Вьетнаме и первая встреча лидеров КНДР и США, состоявшаяся в демилитаризованной зоне в деревне Панмунжом.

После встречи на границе Трамп и Ин провели двустороннюю встречу, которая длилась около 50 минут - намного больше, чем анонсировал Трамп, заявив, что она продлится не более 15 мин., сообщает CNN.

Как сообщает CNN, Трамп заявил, что согласился с лидером КНДР "возобновить переговоры" после того, как переговоры по ядерной теме прекратились в начале текущего года.

"Мы только что провели очень, очень хорошую встречу с председателем Кимом", - заявил Трамп журналистам после прощания с Ким Чен Ыном на корейской границе.

"Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Команды постараются проработать некоторые детали ", - добавил он и отметил, что команду США будет возглавлять нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун.

По словам Трампа, команды "начнут работать и встретться в течение следующих двух-трех недель", добавив при этом, что он не собирается торопиться с соглашением.

"Скорость не является целью. Никто не знает, как все обернется", - сказал Трамп.

В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи "дает надежду 80 миллионам корейцев".

"Считаю, что благодаря сегодняшней встрече мы преодолели препятствие в процессе денуклеаризации, как и в процессе установления мира на Корейском полуострове... 80 миллионов корейцев получили надежду благодаря сегодняшнему дню", - заявил он.

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