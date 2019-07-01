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В Европе от жары погибли восемь человек

01.07.2019 / 12:17
В Европе в результате аномальной жары от перегрева погибли восемь человек.

Об этом сообщает DW.

По состоянию на субботу, 29 июня, больше всего жертв высокой температуры воздуха во Франции - здесь погибли четверо человек. В Италии и Испании - еще по двое погибших в результате высокой температуры воздуха насчитали.

Во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня - тогда погиб 33-летний кровельщик, который работал при температуре воздуха +35. Кроме того, врачи пытаются спасти жизни еще нескольким людям, которым из-за жары понадобилась помощь медиков.

Добавим, что 28 июня во Франции синоптики зафиксировали сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. Наивысшее столбик термометра поднялся в коммуне Галларг-ле-Монтьо, расположенном в южном департаменте Гар - до +45,9 градуса по Цельсию.

Отметим, в прошлом году в августе в испанской области Каталония в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 23 человека.

Источник 

жара, перегрев
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