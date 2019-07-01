Трамп заявил, что на G20 встречался "с президентами, премьерами и диктаторами"

Об этом Трамп заявил 30 июня, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее, пишет ТАСС.

"Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами", - заявил Трамп, не уточнив, кого именно имеет ввиду.

Трансляцию выступления вел Белый дом.

Напомним, на саммите G20 президент США встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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