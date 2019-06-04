Глава НКЦБФР инициирует внеочередное заседание Совета финстабильности по энергорынкам

Об этом заявил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев и предложил созвать внеочередное заседание Совета финансовой стабильности.

"У нас есть что предложить коллегам на рассмотрение… При поддержке ЕС мы как раз завершили разработку плана развития энергетических рынков - на основе передовых практик ЕС и в соответствии со стандартами Энергетического сообщества ЕС. Нам нужно немедленно его реализовывать. Пока не поздно", – написал он на странице в сети Facebook в понедельник.

По мнению Хромаева, неурегулированность обеспечения платежей в системе порождает высокие риски накопления долгов между производителями сектора, потребителями, финансовыми учреждениями, и в сегодняшнем виде реформа не обеспечит адекватных цен на энергоносители и приведет к искажению цен и увеличению дисбаланса.

Как утверждает глава НКЦБФР, реализация ее предложений по регулированию и организации финансовых и товарных рынков позволит обеспечить их эффективность - прозрачность и конкурентность.

"Решение проблем требует обоснованного и системного подхода, реализации комплексных мер, а не фрагментарного "латания дыр", – подчеркнул Хромаев.

Как сообщалось, в конце мая НКЦБФР сообщила об утверждении плана мероприятий по созданию условий для функционирования в Украине энергетических хабов - товарных многосторонних торговых систем, на которых будет осуществляться торговля энергетическими товарами и связанными с ними финансовыми продуктами. В то же время этот план пока не обнародован.

Другие инициативы комиссии в этой сфере несколько последних лет сдерживаются непринятием в Верховной Раде соответствующих законопроектов.

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