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Комитет ВР рекомендовал отложить рынок электроэнергии до 1 октября

05.06.2019 / 09:46
Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности ВР одобрил законопроект №10318 о переносе запуска нового рынка электроэнергии на три месяца с 1 июля на 1 октября 2019 года.

Об этом сообщили члены комитета.

В частности, член комитета Ольга Белькова на своей странице в Facebook сообщила о том, что на заседании был кворум и решение принято. Член комитета Виктория Войцицкая добавила, что теперь решение должны принять 226 народных депутатов в сессионном зале.

Отметим, что законопроект №10318 пока еще не включен в повестку дня сессии Верховной рады.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года, а также альтернативный - о переносе на шесть месяцев. Законопроект предусматривает возможность запуска в эксплуатацию домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт.

Всемирный банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года, поскольку для запуска рынка существуют технические, нормативные и политические препятствия.

Источник 

ВР, рынок электроэнергии
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