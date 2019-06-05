"Укроборонпром" хочет продать 9 предприятий

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на ответ Фонда.

По данным системы Youcontrol, все предприятия имеют налоговую задолженность по состоянию на май 2019 года.

Так, больше всего задолжал налоговой Ивано-Франковский котельно-сварочный завод - 8,8 млн гривень.

Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения имеет налоговую задолженность 6 млн гривен.

По данным местных СМИ, тот же завод задолжал выплат по заработной плате в сумме 2,7 млн гривен.

171 Черниговский ремонтный завод имеет налоговую задолженность 5,4 млн грн.

Местный медиа-портал сообщает, что уже появились инвесторы, готовые застроить площади завода.

Винницкий авиационный завод "ВИАЗ" задолжал налоговой 4,4 млн грн.

Запорожский автомобильный ремонтный завод - 2,6 млн гривен.

ГП "Укроборонресурси" (г.Киев) -1,5 млн гривень.

Херсонский завод "Судмаш" имеет налоговую задолженность 838 тыс.грн.

А Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления (г.Киев) - 639 тыс. грн.

Харьковский завод транспортного оборудования, который также хотят продать, находится в состоянии ликвидации.

Ранее эксперты сообщали, что продолжается уголовное производство, в рамках которого следователи изучают, как частная фирма отказалась вернуть Харьковскому заводу более сотни станков и оборудования, которые получила от него на хранение.

"Продажа указанных объектов будет осуществляться после передачи Фонду функций управления", - отметили в Фонде госимущества.

ГК "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в 5 основных отраслях оборонной промышленности. В частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. Также "Укроборонпром" имеет более 10 конструкторских бюро.

Напомним, что аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий - неэффективны.

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