Газ подорожал на 38 копеек с 1 июня

Об этом свидетельствует дополнение к договорам купли-продажи газа.

"Нефтегаз" подготовил и разослал газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен/куб. м.

Напомним, "Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей.

Также "Нефтегаз" снижает с июля цену на газ для населения на 61 копейку, а Коломойский высказался о менеджменте "Нефтегаза".

Ранее Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Кроме того, для выполнения плана закачки газа "Нефтегазу" нужен 1 мрлд долларов.

Также Кабмин уволил члена набсовета "Нефтегаза" Кудрицкого, а результаты аудита "Нефтегаза" передали в ГПУ и обнаружели нарушения.

Тем временем НБУ прогнозирует рост цены на газ еще почти на четверть.

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