Войти | Зарегистрироваться
10:46

понедельник,
03 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину резко снижены

03.06.2019 / 09:43
Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, снизив их на 30-50% от текущего уровня.

 

Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, снизив их на 30-50% от текущего уровня.

Об этом enkorr сообщили осведомленные источники из окружения российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Согласованный на июнь объем поставки ДТ составит 65 тыс. т из которых "Роснефть" – 50 тыс. т, "Лукойл" – 14,9 тыс. т.

По сжиженному газу июньский объем определен на уровне 32 тыс. т, из которых 20 тыс. т "Роснефти" и 12 тыс. т – "Лукойла".

В то же время, по словам поставщиков близких к "Лукойлу", согласованные на июнь поставки лукойловского ресурса составят 20 тыс. т по ДТ и 10 тыс. т по СУГ.

"Поставки "Лукойла" будут снижены ровно на 33% от майского уровня", - сообщил источник, близкий к этой компании. Процент уменьшения поставок ресурса "Роснефти" пока неизвестен, но исходя из озвученных цифр, он может составить 50-75% от майских объемов.

Еще одним важным изменением стало то, что отныне объемы поставок российских ДТ и СУГ в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно. Ранее же Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю утверждала предельные объемы экспорта на год.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в январе-апреле 2019 года среднемесячный импорт ДТ из России составлял 225 тыс. т: 205 тыс. т приходилось на ресурс "Роснефти", 20 тыс. т – на ресурс "Лукойла".

Ежемесячные поставки СУГ были на уровне 53,5, из которых газ "Роснефти" – 43 тыс. т, "Лукойла" – 10,5 тыс. т.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля поставки угля, нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня этого года будут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития.

Источник

дизтопливо, поставки топлива
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июня
31 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.