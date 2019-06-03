Поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину резко снижены

Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, снизив их на 30-50% от текущего уровня.

Об этом enkorr сообщили осведомленные источники из окружения российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Согласованный на июнь объем поставки ДТ составит 65 тыс. т из которых "Роснефть" – 50 тыс. т, "Лукойл" – 14,9 тыс. т.

По сжиженному газу июньский объем определен на уровне 32 тыс. т, из которых 20 тыс. т "Роснефти" и 12 тыс. т – "Лукойла".

В то же время, по словам поставщиков близких к "Лукойлу", согласованные на июнь поставки лукойловского ресурса составят 20 тыс. т по ДТ и 10 тыс. т по СУГ.

"Поставки "Лукойла" будут снижены ровно на 33% от майского уровня", - сообщил источник, близкий к этой компании. Процент уменьшения поставок ресурса "Роснефти" пока неизвестен, но исходя из озвученных цифр, он может составить 50-75% от майских объемов.

Еще одним важным изменением стало то, что отныне объемы поставок российских ДТ и СУГ в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно. Ранее же Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю утверждала предельные объемы экспорта на год.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в январе-апреле 2019 года среднемесячный импорт ДТ из России составлял 225 тыс. т: 205 тыс. т приходилось на ресурс "Роснефти", 20 тыс. т – на ресурс "Лукойла".

Ежемесячные поставки СУГ были на уровне 53,5, из которых газ "Роснефти" – 43 тыс. т, "Лукойла" – 10,5 тыс. т.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля поставки угля, нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня этого года будут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития.

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