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Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

03.06.2019 / 14:23
Президент США Дональд Трамп считает обоснованным выход Великобритании из ЕС без заключения соглашения, сообщает газета The Sunday Telegraph.

"Если они не получат того, чего хотят (в ходе переговоров с Брюсселем - ИФ), я бы на их месте ушел. Если вы не достигаете сделки, которой хотите, или если это несправедливая сделка, то тогда вы уходите", - сказал Трамп в интервью изданию.

При этом президент США отметил, что на месте Лондона не заплатил бы Брюсселю

"Я бы не заплатил, это огромная сумма", - считает американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджел Фараж должен участвовать в переговорах по Brexit.

"Он очень умный человек, и ему есть, что предложить", - сказал Трамп, однако выразил сомнение в том, что Лондон привлечет Фаража к переговорам с Брюсселем.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

Источник 

ЕС, Британия, Трамп
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