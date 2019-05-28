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Выборы в Литве: Новым президентом стал независимый кандидат

28.05.2019 / 12:53
Предварительные результаты второго тура президентских выборов в Литве отдают победу независимому кандидату Гитанасу Науседе.

Об этом сообщает Delfi.

Опросы фиксируют его трехкратный отрыв с экс-министром финансов Ингрида Шимоните. Согласно данным из более чем половины участков, где подсчет голосов уже завершен, за Науседу отдали голоса 73% избирателей, а за Шимоните - 25,7%.

Не подсчитаны результаты голосования в крупных городах, что может несколько уменьшить разрыв. Впрочем, кандидат от консерваторов уже признала свое поражение, поздравив с победой Науседу.

Напомним, первый тур президентских выборов в Литве с небольшим отрывом выиграла Шимоните, которую поддерживала действующий президент Даля Грибаускайте.

Источник

выборы, Литва
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