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На Буковине пройдет молебен ПЦУ у стен Черновицкой ОГА за переход парафий в новую Церковь

30.05.2019 / 11:46
На Буковине после молитвенного стояния верующих УПУ сторонники ПЦУ анонсировали свой молебен у стен Черновицкой ОГА

В воскресенье, 2 июня, сторонники Православной Церкви Украины собираются провести крестный ход и молебен в поддержку приходов, которые переходят в новообразованную церковную стуктуру.

Анонс мероприятия опубликован на официальной Facebook-странице «Православные Буковины».

В анонсе уточняется, что шествие начнется в 12.00 от храма преподобной Параскевы по улице Заньковецкой.
Также сторонники переходов в ПЦУ собираются провести свой молебен у здания Черновицкой ОГА.

Как сообщалось ранее, 23 мая духовенство и верующие Черновицко-Буковинской епархии УПЦ во главе с правящим архиереем митрополитом Черновицким и Буковинским Мелетием прошли общеепархиальным крестным ходом к Черновицкой ОГА, где провели молитвенное стояние в защиту УПЦ.

Источник: Inpress.ua
Буковина, ПЦУ
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