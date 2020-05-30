На Буковине пройдет молебен ПЦУ у стен Черновицкой ОГА за переход парафий в новую Церковь

В воскресенье, 2 июня, сторонники Православной Церкви Украины собираются провести крестный ход и молебен в поддержку приходов, которые переходят в новообразованную церковную стуктуру.

Анонс мероприятия опубликован на официальной Facebook-странице «Православные Буковины».

В анонсе уточняется, что шествие начнется в 12.00 от храма преподобной Параскевы по улице Заньковецкой.

Также сторонники переходов в ПЦУ собираются провести свой молебен у здания Черновицкой ОГА.

Как сообщалось ранее, 23 мая духовенство и верующие Черновицко-Буковинской епархии УПЦ во главе с правящим архиереем митрополитом Черновицким и Буковинским Мелетием прошли общеепархиальным крестным ходом к Черновицкой ОГА, где провели молитвенное стояние в защиту УПЦ.