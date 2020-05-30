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В Брюсселе ожидают визита Зеленского, в Киеве на июль намечен саммит Украина-ЕС

30.05.2019 / 11:46
В Брюсселе вскоре ожидают президента Украины Владимира Зеленского, сообщил исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних дел Томас Майр-Гартинг.

"Мы также прибыли сюда, чтобы подготовить будущие контакты, которые состоятся между лидерами, обсуждали будущие встречи. В частности, в июле в Киеве будет саммит Украина-ЕС. Мы также ожидаем президента Зеленского в Брюсселе вскоре", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Дипломат отметил, что саммит в Киеве станет возможностью подчеркнуть достижения в области реформ.

"Что касается визита, то это в интересах обоих сторон - принять президента Зеленского. Так что, я думаю, стороны в ближайшее время согласуют даты", - добавил представитель дипломатической службы ЕС.

Источник

Брюссель, Зеленский
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