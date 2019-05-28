Войти | Зарегистрироваться
11:30

вторник,
28 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно

28.05.2019 / 10:12
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно со своей политической силой "Украинская стратегия", не объединяясь ни с кем.

"Для меня участие в выборах - это не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы", – сказал Гройсман в интервью ICTV, показанном в воскресенье вечером.

"Он подчеркнул: "Я буду самостоятельно баллотироваться в парламент со своей политической силой, с командой людей, которых я считаю достаточно молодыми, энергичными, профессиональными".

Комментируя возможное объединение с политической силой Петра Порошенко, Гройсман сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".

При этом он добавил: "Я считаю, что мы просто разные".

Источник

выборы, Гройсман
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 мая
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.