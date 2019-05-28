Войти | Зарегистрироваться
11:30

вторник,
28 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине верующие УПЦ требуют создать комиссию по рассмотрению принудительных перерегистраций приходов в ПЦУ

28.05.2019 / 10:27
На Буковине верующие УПЦ требуют создать комиссию по рассмотрению принудительных перерегистраций приходов в ПЦУ
Архимандрит Никита Источник: Центр информации УПЦ
Представители епархии, юристы, старосты, священники захваченных приходов и священники зарегистрированных приходов готовы работать над разрешением религиозного конфликта в регионе

Секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ архимандрит Никита (Сторожук) записал официальное видеообращение к и.о. губернатора Черновицкой области Михаилу Павлюку.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Facebook-страницу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Господин Михаил, к сожалению, вы не отвечаете на звонки и обещанная вами публично комиссия по рассмотрению принудительных перерегистраций приходов канонической церкви в ПЦУ не начала действовать», – отметили в комментарии к обращению.

Там подчеркнули, что представители епархии, юристы, старосты, священники захваченных приходов и священники зарегистрированных приходов готовы работать над разрешением религиозного конфликта в регионе.

«Напоминаем вам, что до этого времени, а прошло уже несколько дней, не вышло ни одного распоряжения на счет создания комиссии по урегулированию этих сложных вопросов. Так что просим вас обратить на это внимание, и как можно скорее приступить к работе», – призвал архимандрит Никита Павлюка.

Он заранее поблагодарил чиновника, но напомнил, что верующие с 23 мая 2019 года ожидают создания комиссии и начала ее работы.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ, верующие
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 мая
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.