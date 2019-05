Приватбанк подал иск к Коломойскому в США

Об этом свидетельствует информация на сайте суда.

Иск был подан 21 мая 2019 года.

Любая информация о сроках его рассмотрения пока отсутствует.

Ресурс Law360 утверждает, что среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф, Хаим Шохет и Уриэль Цви Лабер и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

В своем заявлении Приватбанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает этот юридический ресурс.

Деньги пошли на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.

По данным Law360, Приватбанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы "корпоративной вуали" – Ред.).

ПриватБанк представлен в суде юристами из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, пишет "Интерфакс-Украина".

Напоминаем: Кипрская компания Triantal Investments Ltd обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов.

В марте 2017 года обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки и которое впоследствии сделало возможным национализацию банка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

