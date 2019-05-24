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НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации

24.05.2019 / 11:43
Практическая реализация решения апелляционного суда об отмене национализации ПриватБанка приведет к отмене соответствующих решений Нацбанка и правительства и возврату банком 155 млрд грн, внесенных государством в капитал.

Описал возможный сценарий заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка - 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", – описал он возможный сценарий на Шведско-украинском бизнес-форуме в Киеве в четверг.

Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", - подчеркнул замглавы НБУ. Он отметил, что Нацбанк не имеет право комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.

Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривни и банковской системы, он назвал признание незаконными проверок НБУ.

Источник

НБУ, Приватбанк
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