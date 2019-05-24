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Рост экономики в Украине замедлился

24.05.2019 / 13:51
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году. Об этом сообщила директор ВБ по Украине Сату Кахконен.

"Экономический обзор показывает наши последние анализы развития страны и вызовы, перед которыми стоит страна. В 2018 году рост экономики составил 3,3%. Но этот рост базировался на хорошей урожайности и спросе на внутреннем рынке. Но эти факторы являются временными… В 2019 году мы видим, что рост ослабляется. 2,7% - такой прогноз роста экономики на этот год", - сказала она.

Кахконен добавила, что замедление экономического роста происходит из-за того, что уверенность инвесторов снизилась из-за предвыборной неопределенности.

Напомним, за три месяца ВВП увеличился на 2,2%.

Тем временем, Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ.

Источник

рост экономики, ВБ
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