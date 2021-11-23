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Арестович объяснил, почему в ОП отрицали спецоперацию по "вагнеровцам"

23.11.2021 / 17:50
Арестович объяснил, почему в ОП отрицали спецоперацию по "вагнеровцам"
Офис президента согласно закону "О государственной тайне" не мог признать проведение спекоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера до обнародования отчета парламентской ВСК.

Как пишут NOVYNY.LIVE б этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Они (Офис президента - ред.) не могли этого сказать с самого начала, потому что по закону о государственной тайне факт проведения или непроведения операции является государственной тайной… Но теперь сработала парламентская ВСК – это совсем другой статус этого дела – теперь можно говорить", – рассказал Арестович.

По его словам, ВСК распределила так называемый "вагнергейт" на три части: документирование российских наемников, спецмероприятие с целью их захвата и дезинформационная кампания, которая длится до сих пор.

вагнеровцы, Арестович
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