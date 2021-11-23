Арестович объяснил, почему в ОП отрицали спецоперацию по "вагнеровцам"

Как пишут NOVYNY.LIVE б этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Они (Офис президента - ред.) не могли этого сказать с самого начала, потому что по закону о государственной тайне факт проведения или непроведения операции является государственной тайной… Но теперь сработала парламентская ВСК – это совсем другой статус этого дела – теперь можно говорить", – рассказал Арестович.

По его словам, ВСК распределила так называемый "вагнергейт" на три части: документирование российских наемников, спецмероприятие с целью их захвата и дезинформационная кампания, которая длится до сих пор.