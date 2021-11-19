Самое продолжительное лунное затмение века. Видео

Это затмение могли увидеть жители Южной и Северной Америки, но за затмением, которое длилось 3 часа 28 минут и 23 секунды можно наблюдать и в Интернете, пишет internetua со ссылкой на Live Science.

Частичное лунное затмение 19 ноября совпадает с ноябрьским полнолунием, которое продлится 6 часов. Затмение Луны началось в 9:19 по Киеву и продлилось до 12:47.

Когда более 95% Луны находится в тени, она становится тускло-бордовой. Это происходит потому, что, хотя Земля блокирует попадание солнечного света на Луну, солнечные лучи по-прежнему путешествуют по нашей планете. Этот свет проходит через атмосферу Земли, которая фильтрует более короткие волны, такие как синий, но пропускает более длинные волны красного и оранжевого цветов. Эти волны временно окрашивают луну в красный цвет.