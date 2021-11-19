Войти | Зарегистрироваться
17:02

пятница,
19 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

Самое продолжительное лунное затмение века. Видео

19.11.2021 / 15:32
Самое продолжительное лунное затмение века. Видео
19 ноября – день, когда тень Земли покроет почти всю Луну, и она окрасится в красный цвет из-за самого продолжительного частичного лунного затмения в этом веке.

Это затмение могли увидеть жители Южной и Северной Америки, но за затмением, которое длилось 3 часа 28 минут и 23 секунды можно наблюдать и в Интернете, пишет internetua со ссылкой на Live Science.

Частичное лунное затмение 19 ноября совпадает с ноябрьским полнолунием, которое продлится 6 часов. Затмение Луны началось в 9:19 по Киеву и продлилось до 12:47.

Когда более 95% Луны находится в тени, она становится тускло-бордовой. Это происходит потому, что, хотя Земля блокирует попадание солнечного света на Луну, солнечные лучи по-прежнему путешествуют по нашей планете. Этот свет проходит через атмосферу Земли, которая фильтрует более короткие волны, такие как синий, но пропускает более длинные волны красного и оранжевого цветов. Эти волны временно окрашивают луну в красный цвет.

лунное затмение
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 ноября
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.