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Ляшко уверяет, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

19.11.2021 / 15:09
Ляшко уверяет, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом
Украина прошла пик заболеваемости на COVID-19. За последние две недели в Украине постепенно уменьшаются все показатели.

Как пишет Обозреватель, об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, за последние 11 недель впервые 2 недели подряд фиксируется снижение количества новых случаев, госпитализаций и летальных исходов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это свидетельствует о том, что мы как страна уже прошли пик и прогнозируемо – у нас будет понижение", – спрогнозировал министр.

При этом он выразил опасение, что может быть и повторная волна, которая сразу начнется, аналогично к ситуации в Европейском Союзе и странах Европы, где пошел стремительный рост.

Также Ляшко сообщил, что сейчас в Украине вакцинированы по крайней мере одной дозой 40% населения.

Напомним, ранее Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве надеются, что уже на следующей неделе области начнут выходить из "красного" уровня эпидемической опасности.

"Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился процент занятых коек с кислородом", – пояснил министр.

коронавирус, Ляшко
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