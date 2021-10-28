Полиция задержала 16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове

Об этом сообщает Национальная полиция

Дословно: "Водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. Следственные действия продолжаются".

В настоящее время три пассажира Инфинити находятся в реанимационном отделении больницы.

По данным правоохранителей, у погибшего 58-летнего водителя Шевроле и 16-летнего водителя Инфинити признаков алкогольного опьянения нет.

По факту ДТП расследуют производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и отрабатывает записи с камер видеонаблюдения.

Авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.

16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.

В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

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