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Рекорд "Игры в кальмара" побит новым южнокорейским сериалом-триллером

25.11.2021 / 13:09
Рекорд "Игры в кальмара" побит новым южнокорейским сериалом-триллером
Новый южнокорейский сериал-триллер "Зов ада" побил рекорд "Игры в кальмара" и завоевал первенство в рейтинге сериалов Netflix. Менее чем за неделю общее количество часов, которое пользователи потратили на просмотр, достигло 43,5 млн.

Зрители активно обсуждают проект режиссера "Поезда в Пусан" Эна Сан-хо и делятся своими впечатлениями. OBOZREVATEL рассказывает, почему внимание всего мира приковано к очередному драматическому сериалу от корейцев.

"Зов ада" с самого начала был комиксом, созданным Эном Сан-хо. После успеха "Поезда в Пусан" художник решил экранизировать свою работу, однако даже не надеялся на такой успех.

В основе сюжета лежит недалекое будущее, где люди начинают получать странные сообщения с датой и временем их смерти. В указанный момент к ним являются ужасные мохнатые создания, затягивающие грешников в ад.

На фоне страшных событий, испуганные люди объединяются в секту "Новая правда", лидер которой утверждает, что обладает уникальными знаниями, которые помогут избежать наказания.

Сериал отличается на фоне других вымышленных сюжетов глубиной своей идеи. В нем изображается одна из самых болезненных проблем Южной Кореи – большое количество сект и религиозных учений. В стране функционируют десятки объединений, последователи которых часто готовы бездумно следовать своим лидерам.

Первый сезон состоит из 6 серий продолжительностью от 40 до 60 минут. Кинопроект классифицирует себя как триллер и ужасы, ведь в нем много неожиданных смертей, кровавых расправ и скримеров.

Платформа рекомендует просматривать его только пользователям, которым исполнилось 18 лет.

Зов ада, Игра в кальмара
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