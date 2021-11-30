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СБУ проводит расследование по факту подготовки государственного переворота в Украине

30.11.2021 / 11:18
СБУ проводит расследование по факту подготовки государственного переворота в Украине
Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки государственного переворота в Украине. Сейчас ведется расследование дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В деле по подготовке государственного переворота фигурируют отдельные граждане Украины и России. Однако в СБУ не раскрывают количество и личности подозреваемых.

"Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. Главное следственное управление СБ Украины ведет досудебное расследование", - заявили в службе.

Как отметили в СБУ, другая информация о ходе расследования будет сообщена позже.

госпереворот, СБУ
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