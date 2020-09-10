Лукашенко заявил, что сменил главу КГБ из-за "вагнеровцев" и не отдал бы их Киеву

Об этом сообщает главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко, пишет ТАСС

Прямая речь Бабаяна: "Мы спросили, из-за этой всей истории [задержание 33 "вагнеровцев"] лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да"".

Лукашенко также заявил, что не выдал бы задержанных "вагнеровцев" Киеву даже при соответствующем запросе со стороны украинских властей.

Прямая речь Бабаяна: "И тут я ему (Лукашенко – ред.) задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", - то есть я подразумевал [выдачу], - на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию".

Бабаян добавил, что, по словам Лукашенко, тот вызвал к себе руководителей спецслужб, обратился к Украине и России с просьбой прислать прокуроров, но те не приехали.

Прямая речь Лукашенко, которую цитирует Бабаян: "И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми (задержанными "вагнеровцами" – ред.) и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали".

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 32 или 33 россиян, Украина просила экстрадиции боевиков, но 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".

По информации источников УП, украинские спецслужбы год готовили операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь, но спецоперация провалилась после того, как силовики доложили о планах Офису президента.

Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверял, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы – и это не было спецоперацией СБУ.

3 сентября исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.

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