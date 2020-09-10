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США могут ввести санкции против Беларуси

10.09.2020 / 13:51
Соединенные Штаты обсуждают со своими партнерами возможность введения новых санкций против белорусских чиновников.

Об этом сообщают  пресс-служба Госдепартамента США, госсекретарь США Майк Помпео

Дословно: "Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для повышения ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности г-жи Калесниковой и всех несправедливо задержанных".

США призывают белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества.

В США обеспокоены информацией о принудительной высылке членов Координационного совета Беларуси через границу Украины.

Напомним, утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что член Координационного совета Мария Колесникова вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым поехали в Украину.

Белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой на границе, а вот Антон Родненков и Иван Кравцов попали в Украину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси

9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.

Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.

Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Источник

США, санкции, Беларусь
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