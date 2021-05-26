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США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками - Белый дом

26.05.2021 / 15:54
США готовят меры против Беларуси и режима президента страны Александра Лукашенко из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair в тесном контакте с европейскими союзниками.

США готовят меры против Беларуси и режима президента страны Александра Лукашенко из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair в тесном контакте с европейскими союзниками. Рассматриваемые варианты включают возможность введения санкций.

Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий, включая санкции, в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко.

"Мы, разумеется, остаемся в тесном контакте и координации с европейскими коллегами", - сказала Псаки.

Она напомнила, что вчера разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность" Вашингтона относительно действий Минска.

Напомним, накануне участники саммита Евросоюза приняли решение расширить экономические санкции против Беларуси. В "черный" список включены белорусские политики и организации, а также президент страны Александр Лукашенко.

Отметим, саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по принудительной посадке самолета компании Ryanair в Минске.

После посадки самолета Протасевича задержали в Минске. Вместе с ним задержали его девушку - гражданку РФ Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.

Ранее сообщалось, что с полуночи 26 мая Украина прекратит авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение сегодня принял Кабинет министров инцидента с бортом авиакомпании Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича.

Источник

США, санкции, Беларусь
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