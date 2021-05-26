ЕС уверенно движется к вакцинации 70% населения и планирует прививать подростков

Об этом 25 мая во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам второго дня работы Европейского Совета заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает корреспондент Укринформа.

«С начала мая мы достигли большого прогресса, количество новых случаев инфекции и госпитализаций начало значительно сокращаться. На конец (прошедшей) недели более 300 миллионов доз вакцины были доставлены в страны-члены, в июне, как мы ожидаем, это количество превысит 400 миллионов доз. Поэтому мы движемся по избранному пути, чтобы обеспечить вакцинами и провести вакцинацию 70 процентов взрослого населения ЕС уже к концу июля», - сказала Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, если удастся удержать высокие темпы вакцинации и координации действий стран-членов в борьбе с коронавирусом, будет возможным постепенно и безопасно снова открыть европейское общество для свободы движения.

Еще один важный пункт, который обсудили лидеры - вакцинация младшего поколения. Пока, отметила Урсула фон дер Ляйен, с такой инициативой выходит только один производитель вакцин - BioNTech/Pfizer. В связи с этим, как надеется Еврокомиссия, Европейское агентство по лекарственным средствам сможет уже в июне дать научное заключение о возможности вакцинации этим препаратом подростков в возрасте 12-15 лет.

При этом президент Еврокомиссии акцентировала внимание на важности сохранять бдительность, особенно относительно новых вариантов коронавируса. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) проводит эффективный контроль по выявлению и распространению таких новых вариантов вируса в пределах стран ЕС. Сейчас, по её словам, важно расширить такой мониторинг до глобального уровня, чтобы быть на шаг впереди коронавируса и своевременно разрабатывать стратегии противодействия распространению инфекции.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что важным шагом к восстановлению свободы движения людей в Евросоюзе будет введение в ЕС так называемых COVID-сертификатов, политическое решение вокруг которых на прошлой неделе согласовали Совет ЕС и Европарламент. Программная и технологическая IT-основа для такой новой системы будет готова уже с 1 июня. В середине июня, когда вступят в силу регуляторные правила, этой системой в режиме реального времени смогут пользоваться все страны-члены ЕС.

Как сообщалось, 21 мая Европарламент и Совет ЕС достигли компромиссного решения по созданию Цифрового COVID-сертификата ЕС, который официально будет введен с 1 июля. Такой сертификат (ранее - Цифровой зеленый сертификат) будет бесплатным и доступным для всех. Он будет содержать информацию о вакцинации, проведенных тестах и о выздоровлении после болезни, то есть о разных вариантах подтверждения приобретенного иммунитета. Документ будет иметь QR-код, который будет индивидуальным для каждого человека.

Источник