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На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами

21.02.2020 / 09:18
На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
Движение в пункте пропуска «Тиса» на шесть часов было заблокировано из-за "неадекватного поведения" представителя консульского учреждения, пытавшегося незаконно переместить партию сигарет с белорусскими акцизными марками.

Об этом сообщает 20 февраля Госпогранслужба.

"Представитель консульского учреждения почти на 6 часов заблокировал полосу движения пункта пропуска «Тиса ». Как было установлено впоследствии, причиной неадекватного поведения было незаконное перемещение сигарет с белорусскими акцизными марками, которые он перевозил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, человек с двумя пассажирами ехал в Венгрию внедорожником Тoyota LC 200 2017 года выпуска с дипломатическими номерами. 

Он предоставил удостоверение почетного консула одной из балтийских стран неустановленного образца и отказывался предоставлять автомобиль для осмотра, заявляя о дипломатическом иммунитете.

"Чтобы осуществить пограничный контроль, охранникам границы пришлось применить физическую силу и спецсредства", - рассказали в пограничном ведомстве.

Выяснилось, что мужчина перевозил 6550 пачек сигарет.

В ГПСУ видят в действиях нарушителя признаки двух уголовных преступлений - это подделка документов (ст. 358 УК), незаконная перевозка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК), - а также административных правонарушениях - злостного неповиновения пограничникам (ст. 185-10 КУоАП).

А недавно пограничники Мостиского отряда задержали "дипломата", который выдавал себя за представителя Миссии ООН. Его остановили в пункте пропуска «Шегини». Сигареты 34-летний житель Львовской области вез микроавтобусом Citroen с дипломатическими номерами. Однако при проверке выяснилось, что дипломатическая карта и дипломатические номерные знаки являются фальшивыми. Всего в микроавтобусе псевдодипломат перевозил почти 118 тысяч пачек сигарет.

Источник

граница, контрабанда, сигареты
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