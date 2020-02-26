На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«В результате осложнения погодных условий 24 февраля отключены от электроснабжения 152 населенных пункта в 13 районах области. По информации АО "Николаевоблэнерго" пока остаются отключенными от электроснабжения 119 населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению пресс-службы ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», из-за падения деревьев на теплосети и перебоев с подачей электроэнергии в Николаеве без теплоснабжения остались 455 жилых домов, 30 социально-культурных объектов. Сейчас теплоснабжение возобновлено только в части домов, работы продолжаются.

По причинам сильного шквалистого ветра зарегистрировано много случаев разрушения конструктивных элементов зданий, сооружений и рекламных конструкций, падения деревьев в районах области и областном центре.

Так, в результате ненастьяы повреждены кровли 53 многоэтажных и 100 частных жилых домов, более 130 объектов социальной инфраструктуры, из которых 47 учебных заведений, 32 детских учебных заведения, 11 учреждений здравоохранения.

Зафиксировано более 300 случаев падения деревьев на проезжую часть дорог, автомобили, здания, линии электропередач. Повреждены понтонный пешеходный мост и понтонный Аляудский мост через р. Ингул.

Продолжается ликвидация последствий ненастья.

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