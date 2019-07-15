Под Николаевом авто въехало в группу детей-велосипедистов

Как пишет николаевской издание " Новости N ", авария произошла днём в воскресенье, 14 июля, на трассе Николаев-Снигиревка.

Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева.

"В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов", - пишет издание.

После столкновения автомобиль слетел в кювет.

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в областную детскую больницу города Николаева. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

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