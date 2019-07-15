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Под Николаевом авто въехало в группу детей-велосипедистов

15.07.2019 / 10:06
Под Николаевом авто въехало в группу детей-велосипедистов
Под Николаевом автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате пострадало шестеро детей.

 

 Как пишет николаевской издание "Новости N", авария произошла днём в воскресенье, 14 июля, на трассе Николаев-Снигиревка.
 
 
Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева.
 
"В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов", - пишет издание.
 
После столкновения автомобиль слетел в кювет.
 
 
В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

 Пострадавших доставили в областную детскую больницу города Николаева. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

 

Источник 

Николаев, ДТП, велосипедисты
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