Вулкан возле Сицилии "выгнал" туристов из отелей. ФОТО. ВИДЕО.

Об этом сообщает BBC.

"Вулкан активизировался на маленьком итальянском острове Стромболи , в среду, 3 июля. Это извержение заставило местных туристов оставить отели", - говорится в сообщении.

На острове зафиксированы пожары, однако никакой информации о пострадавших пока нет. Остров Стромболи является популярным местом отдыха, на нем размещены загородные усадьбы состоятельных и известных людей.

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