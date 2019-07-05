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Вулкан возле Сицилии "выгнал" туристов из отелей. ФОТО. ВИДЕО.

05.07.2019 / 09:11
Вулкан возле Сицилии "выгнал" туристов из отелей. ФОТО. ВИДЕО.
На маленьком итальянском острове Стромболи, вблизи Сицилии, произошло извержение вулкана.

Об этом сообщает BBC.

"Вулкан активизировался на маленьком итальянском острове Стромболи , в среду, 3 июля. Это извержение заставило местных туристов оставить отели", - говорится в сообщении.

На острове зафиксированы пожары, однако никакой информации о пострадавших пока нет.

Остров Стромболи является популярным местом отдыха, на нем размещены загородные усадьбы состоятельных и известных людей.

Источник

вулкан, Стромболи
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