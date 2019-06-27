В Израиле пес-серфингист стал звездой и покорил сеть. Собака с легкостью стоит на доске и держится на волнах. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Собаку-серфингиста по кличке Поли называют сенсацией местных пляжей. Владелец звезды говорит, что пес очень любит воду. Его пребывание на доске для серфинга пытаются ограничить до двух часов ради безопасности животного.

Пес свободно стоит на доске и даже покоряет волны. У животного есть свой аккаунт в Instagram, где он пользуется особой популярностью.

Владельцы Поли говорят, что мечтают отдать собаку в настоящую школу серфинга, только для четырехлапых.

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