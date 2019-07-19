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В результате пожара в Японии погибли больше 20 человек

19.07.2019 / 09:27
В результате пожара в Японии погибли больше 20 человек
В результате поджога студии анимационных фильмов в Киото (Япония) пожар унес жизни 24 человек.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что еще 38 человек пострадали, десять из них находятся в критическом состоянии.

"Огонь вспыхнул утром в четверг, 18 июля, и быстро охватил трехэтажное здание студии. Пожар, как подозревается, был вызван умышленным поджогом", - информирует агентство dpa.

По информации агентства, мужчина, который совершил поджог с помощью легковоспламеняющейся смеси, так же пострадал от огня. 41-летнего подозреваемый был взят под стражу.

По предварительной информации, в здании на момент начала пожара могло находиться до 70 человек. Точное количество людей, которые могли оказаться в огненной ловушке в помещении студии, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в японском городе Киото произошло пожар на студии по производству аниме Kyoto Animation Co. Полиция на месте происшествия задержала 41-летнего подозреваемого в поджоге. Задержанного также доставили в больницу.

В полиции установили, что в помещение студии ворвался мужчина и бросил неизвестную жидкость, после чего возникло возгорание. Из-за пожара произошла серия взрывов. Пожар возник в трехэтажном здании примерно в 10:30 по местному времени. 

 

Источник

Япония, Киото, студия анимационных фильмов
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