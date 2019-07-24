В Сингапуре конфисковали рекордную партию в 9 тонн слоновых бивней

Об этом сообщает Straits Times.

"Рекордная партия в 8,8 тонн слоновых бивней была конфискована из трех контейнеров в воскресенье, 21 июля, ночью, что, в свою очередь, считается крупнейшей конфискацией в мире за последние годы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выявленные бивни срезаны с 300 африканских слонов.

Также сообщается о конфискации 11,9 тонн панцирей панголинов.

Сами же контейнеры направлялись из Демократической Республики Конго во Вьетнам, а в документации было указано, что внутри находится "древесина".

Общая стоимость найденного составляет около 66,2 млн долларов.

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