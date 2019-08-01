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Под Жмеринкой на ходу загорелась электричка

01.08.2019 / 09:24
Под Жмеринкой на ходу загорелась электричка
На перегоне Браилов - Жмеринка в Винницкой области вспыхнул один из вагонов электрички "Казатин-Жмеринка", пассажиров сразу эвакуировали.

Об этом 31 июля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.

Чрезвычайники получили сообщение о пожаре в 9.42. Отмечается, что вблизи села Тартак Жмеринского района загорелся хвостовой вагон электрички.

 
 

По данным ГСЧС, пассажиров внутри вагона не было.

"В 10:30 пожар локализован, а в 10:43 ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

 
 

В "Укрзализныце" добавили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию.

 
 
"Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в УЗ.
 
 
После ликвидации пожара поезд продолжил движение и в 11:44 прибыл на станцию ​​Жмеринка вместе с пассажирами.

В результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания - чуть больше часа.

 
  

Специалисты устанавливают причину пожара. В "Укрзализныце" начали служебное расследование.

К борьбе с огнем спасатели привлекали 4 человек личного состава и один спецавтомобиль.

Источник 

пожар, Жмеринка, элекричка
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