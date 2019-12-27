“Платежка” – не приговор!”. Оценим перспективы снижения тарифов

Речь идет, например, об отоплении и горячей воде, цена которых на 70-80% зависит от стоимости "голубого топлива". Логика проста - поскольку цена газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго по сравнению с предыдущим отопительным сезоном снизилась где-то на 30% - примерно на столько же должны измениться и цифры в наших "платежках".

Правда, это - "в идеале". Ведь конкретные суммы будут зависеть от решений и действий местных властей и предприятий, предоставляющих эти услуги. Но премьер Алексей Гончарук, рассказывая о таких перспективах, гарантировал: если на местах прислушиваются к правительственным рекомендаций, среднестатистическая украинская семья уже по итогам декабря сможет сэкономить 300-400 гривень...

Благодаря чему появилась эта возможность? И насколько длительным будет "облегчение"? Ведь эксперты напоминают о рисках, которые могут существенно навредить планам. Скажем, несмотря на согласование позиций между НАК "Нафтогаз" и "Газпромом", транзитный контракт пока окончательно еще не подписали... Без него цены на газ снова пойдут вверх. А регулятор - НКРЭКУ - вот-вот может принять решение о повышении тарифов на транспортировку "голубого топлива". Что уже с 1 января также отрицательно (для потребителей) скажется на стоимости этого ресурса...

Где возьмется "минус" 300-400 гривень в "платежках"

На днях Кабинет министров принял решения, которые позволят "на коротком шаге" корректировать тарифы на тепло, снизив суммы в коммунальных "платежках" чуть ли не на 30%. Таким образом чиновники отреагировали на поручение президента, который надеется, что положительная ценовая ситуация на европейском газовом рынке скажется не только на расходах государства при закупке импортного ресурса, но и на благосостоянии каждой украинской семьи. "Не может "платежка" за коммуналку быть для людей приговором, и человек не может отдавать 50, 60 (порой - 70) процентов от своей заработной платы", - подчеркнул Владимир Зеленский. И пока, как подсчитали в правительстве, 65% из примерно 15 миллионов украинских домохозяйств смогли сэкономить благодаря снижению цен на газ. Речь идет о тех, у кого индивидуальное отопление. Зато на остальных 35%, которые пользуются услугами централизованного отопления помещений, это не отразилось. Ведь тарифы, действовавшие до 1 мая, при "старой" газовой цене, для них не изменились. Теперь же правительство инициировало их перерасчет. "Сейчас цена на газ - 5132 гривень за 1000 кубометров. Это значительно ниже, чем в IV квартале прошлого года. Мы не можем на это не реагировать, люди должны это почувствовать, - считает Алексей Гончарук, - ведь по всей стране тарифы разные, но в них заложена цена газа 7482 гривень за тысячу кубометров". В то же время премьер напомнил, что в условиях рынка Кабмин не может в приказном порядке заставлять всех снизить тарифы. Вместо этого утвержден механизм, который позволит откорректировать "платежки" с сохранением рыночного принципа. И теперь - "мяч на поле" местной власти, которая и должна договориться с поставщиками услуг о снижении тарифов.

Готовы ли к этому местные чиновники и хозяйственники и везде ли снижение будет таким существенным, как мечтают в правительстве, сказать трудно. Потому что кому же хочется добровольно отказываться от дополнительных доходов? К примеру, в компании "Киевтеплоэнерго" (правда, еще за неделю до правительственной инициативы) уверяли: возможности оперативно пересматривать тарифы у них нет. И делать это не хотят. Поэтому даже если газ подешевеет еще существеннее, до мая 2020 года стоимость отопления и горячей воды остается неизменной.

Такая позиция вызывает удивление у экспертов, которые считают, что если страна хочет жить по принципу "рынок - так рынок", должна научиться и мгновенно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры. Как это, в частности, происходит в бизнес-сегменте. Потому что, говоря о 30-процентном снижении цены на газ для бытовых потребителей, не забывайте, что для промышленности стоимость топлива снизилась куда заметнее: с 12 тысяч гривень за кубометр до примерно 7 тысяч (без учета транспортировки). И к концу зимы стоимость газа для бизнес-потребителей, похоже, также будет снижаться. К примеру, "Нафтогаз" предлагает промышленникам в январе-марте покупать топливо по 6600 гривень за тысячу "кубов" (это уже с учетом НДС, но без стоимости транспортировки) ...

"При таких обстоятельствах стоимость отопления должна "автоматически" снизиться на 30-40% - даже без дополнительных "стимулов" в виде решений правительства", - считает эксперт Института GROWFORD Алексей Кущ, - ведь сейчас европейские цены на газ - минимальные за последние 12 лет".

К примеру, на днях стоимость "голубого топлива" опустилась до 13 евро за 1 Мегаватт-час (в Европе учитывают не только объемы, но и калорийность газа и, соответственно, количество произведенной из него единиц энергии). Поэтому, чтобы свести все к привычному нам "знаменателю", нужно учитывать, что в 1000 кубометров, как правило, 9,5-10 МВт-час. Соответственно, выясняем: тысяча "кубов" топлива в Европе сейчас стоит максимум 130 евро (чуть больше 146 долларов). По официальному курсу НБУ на четверг - это примерно 3400 гривень. Стоимость американского сжиженного газа - $110 (2558 гривен). Себестоимость газа собственной добычи - $100 (2325 грн) за тысячу "кубов" ...

"А если добавить к этому еще и почти 20-процентное укрепление гривни, снизившее цену импортного ресурса, - то и уменьшить тариф на отопление на все 50%, как говорится, не грех", - считает Алексей Кущ. И никаких подвигов или экстраординарных решений для этого не требуется.

Наконец, не забывайте, что такой положительный для потребителей "пасьянс" дополняет еще и "погодная карта". Ведь в декабре в Украине (за редким исключением) практически не было отрицательных температур - даже ночью! Поэтому потенциально декабрьские "платежки" действительно могут нас приятно удивить.

Дождемся ли обещанного в декабре? И что будет в январе-марте?

Будет ли все это "аргументами" для поставщиков услуг? И для всех ли? Узнаем после 10 января, когда начнем получать "платежки" с декабрьскими "приговорами" от коммунальщиков. Еще раньше - как уверяют в правительстве и НАК "Нафтогаз", 29 декабря, - должны окончательно подписать транзитный контракт с РФ. Таким образом, одного из главных рисков возникновения "турбулентности" на внутреннем газовом рынке удастся избежать.

Но в эту ожидаемую бочку меда уже к новому году могут попасть и несколько ложек "ценового дегтя". Дело в том, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), как раз обсуждает инициативу новообразованного предприятия ООО "Оператор ГТС Украины" (выделена из структуры НАК "Нафтогаз" компания, которая отвечает за прокачку газа по магистральным трубопроводам) о повышении тарифов на транспортировку топлива. В компании "мечтают" о повышении тарифов в среднем в 4 раза: для внутренних точек входа - с 91,87 до 320,77 гривень за 1000 кубометров, для внутренних точек выхода - с 157,19 до 735,36 гривень за 1000 "кубов". Еще ранее повышение своих тарифов в 1,6-2,2 раза инициировали предприятия, управляющие газораспределительными сетями. При этом, как подсчитали специалисты, такой "подарочек" будет стоить нам подорожанием тысячи "кубов" газа более чем на 1000 гривень. Это означает, что ежегодно украинские потребители вынуждены будут дополнительно платить поставщикам в 36 миллиардов гривень (половина этой суммы - расходы населения или потери того же населения через бюджет, из которого выплачиваются субсидии).

Правда, по данным информированных источников, НКРЭКУ собирается удовлетворить "аппетиты" поставщиков лишь частично. Но даже если повышение действительно не будет таким существенным, оно вполне может потенциально "съесть" те 300-400 гривень месячной экономии, которые нам пообещали в правительстве. Поэтому следим за новостями...

Владислав Обух, Киев

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