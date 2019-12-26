Невыполнение госбюджета: кому могут не выплатить зарплаты в декабре

В последние дни одной из самых "горячих" тем стало недовыполнение государственного бюджета. В истории Украины это явление не новое: невыполнение плана по поступлениям в государственную казну наблюдалось довольно часто, и в последние годы тоже. Однако, судя по некоторым публикациям и комментариям в соцсетях, в нынешнем году со сборами в бюджет вышла особенно большая проблема. Бюджет фактически секвестирован, из-за чего многие бюджетники и работники тех организаций, которые выполняли заказы, финансируемые из госбюджета, якобы не увидят до Нового года зарплат и прочих выплат. Сайт "Сегодня" разбирался, что происходит на самом деле.

Что говорит Кабмин

Все началось с того, что "в ночь на Святого Николая", поздним вечером 18 декабря, Министерство финансов на своей странице в Facebook опубликовало информацию о том, что доходы госбюджета за 11 месяцев выполнены не полностью, поэтому декабрьские платежи "будут проведены после анализа их приоритетности", то есть фактически в "ручном режиме" и не в полном объеме. Такое решение было принято на заседании Кабмина 17 декабря.

Главными причинами недовыполнения бюджета называлось чрезмерное, намного больше прогнозного, укрепление гривни, более медленный, чем предполагалось, рост импорта и падение производства табачных изделий.

И, хотя в сообщении говорилось о том, что все выплаты по защищенным бюджетным статьям – то есть по зарплатам, пенсиям, всем другим социальным выплатам – будут проведены в полном объеме и по графику, началась паника. Мы уже привыкли к тому, что, если государственные власти успокаивают, значит, проблема имеется. Многие эксперты заговорили о том, что на целом ряде госпредприятий, а также на предприятиях частного сектора, которые поставляли товары и услуги для бюджетных организаций, с декабрьскими зарплатами все же возникли или возникнут проблемы.

Уже на следующий день ситуацию разъяснял премьер-министр Алексей Гончарук. Он сказал, что выплаты в "ручном режиме" проводятся для недопущения бесконтрольных растрат государственных средств.

"В конце каждого года каждый орган старается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого – кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим покончить", – заявил Гончарук. Поэтому, мол, до конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство будет вручную пересматривать все выплаты, которые планируют провести, чтобы потратить деньги налогоплательщиков максимально эффективно.

"Вся информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ, – фейк. Все пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут профинансированы. В государственном бюджете достаточно средств для этого!" – заверил Гончарук.

Что говорят цифры

На днях Министерство финансов опубликовало свежие данные о выполнении госбюджета по состоянию на 23 декабря. Из таблицы следует, что в декабре при плане 75,9 млрд грн в бюджет фактически поступило 57,2 млрд. Недовыполнение, таким образом, составляет 18,6 млрд грн, или почти 25%.

В прошлом году – правда, по итогам всего декабря – при плане 79,67 млрд грн в бюджет фактически поступило 84,9 млрд грн. То есть план был даже перевыполнен на 5 млрд, или на 6%.

Сравнение, конечно, не в пользу бюджета нынешнего года. Однако, напомним, данные за 2019 год приводились не за полный месяц, при том, что основные поступления идут как раз в конце месяца. А кроме того, если говорить о ситуации за год в целом, все выглядит немного по-другому.

Так, за 11 месяцев 2018 года недопоступления в госбюджет составляли 16,2 млрд грн, или 2% (поступило 843,1 млрд грн при плане 859,3 млрд). За 11 месяцев 2019 года в госбюджет поступило на 55 млрд грн меньше, чем должно было – 899,7 млрд вместо 955,7 млрд. То есть недовыполнение составило 6%.

Премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" не скрывал, что доходы госбюджета в этом году значительно меньше, чем планировалось.

"Это правда, что государственный бюджет в этом году получил гораздо меньше прибыли, чем хотел. Это обусловлено абсолютно объективными факторами. Тот же курс гривни существенно повлиял на доходную часть бюджета. Мы действительно получили намного меньше. И поэтому мы действительно должны сэкономить по целому ряду направлений. У нас осталось фактически три дня до конца финансового года. На тот момент оставалось 8 рабочих дней. Это означает, что до того момента вообще никаких вопросов, никаких ограничений, ни не было. Огромное количество платежей проводилось, никакого дискомфорта не было. За 8 дней до конца года мы приняли решение более внимательно смотреть на платежи и их приоритезировать. Для того, чтобы не тратить на глупости. Для того, чтобы в первую очередь провести те платежи, которые на самом деле важны. Поэтому и "Охматдет", и зарплаты шахтерам, и перераспределение, чтобы где-то по регионам погасить задолженность врачам и учителям".

"Ручное" финансирование происходит почти каждый год

24 декабря в студии телеканала "Украина 24" Алексей Гончарук подчеркнул, что "ручное" регулирование декабрьских выплат – обычное явление, которое происходит каждый год. Возможно, разница заключается только в том, что часто это делалось "втихую", а в нынешнем году правительство заявило об этом во всеуслышание.

"То распоряжение, о котором сейчас говорят, что это якобы замороженные средства и так далее, – это нормальный рабочий процесс. Перед концом рабочего года есть практика перераспределения средств. Например, газ был дешевле, много органов запланировали себе потратить на него 10 грн, а из-за экономии потратили 8 грн. И они приходят и говорят: давайте мы эти сэкономленные 2 гривни потратим на что-то другое. Так вот, такие платежи нужно очень внимательно изучать. Потому что в одном случае это экономно и разумно, а в другом – это просто попытка под конец года спустить якобы лишние деньги. А лишних денег не бывает, это все деньги налогоплательщиков", – сказал Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24".

А чуть раньше Минфин опубликовал график, на котором тоже четко видно, насколько возрастают запросы на выплаты в декабре каждого года.

"Ежегодно бюджет Украины переживает предновогодний ажиотаж расходов… Такая ситуация является следствием того, что распорядители неравномерно тратят средства, выделенные на их программы, и стремятся до окончания года "освоить" весь объем финансирования", – говорится в информационном сообщении Минфина. Пиковый рост расходов не только повышает риски неэффективного использования бюджетных средств, но и разбалансирует экономическую ситуацию в стране в целом, предупреждают в министерстве. Именно поэтому выплаты по незащищенным статьям расходов решено проводить в порядке приоритетности, которую будут определять распорядители бюджетных средств – министерства и другие госорганы.

При этом в Минфине признают, что "ситуация с выполнением доходной части бюджета достаточно напряженная из-за макроэкономических факторов, однако она контролируемая".

Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук подтверждает: распределение бюджетных выплат в "ручном режиме" происходило в конце года довольно часто.

"К сожалению, это история не только нынешнего правительства, но и предыдущих. Хотя это происходило по-разному: в больших или в меньших размерах, с более официальной или менее официальной процедурой. Они могли не подписывать никаких документов, но давать устное указание под любым предлогом блокировать какие-то платежи и таким образом решать проблему дефицита средств", – говорит Борис Кушнирук.

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило придерживается такой же точки зрения. И говорит: если бюджет не секвестирован, значит, за выплату зарплат бюджетникам, пенсий и пособий можно не переживать: все будет профинансировано по графику.

"Это не уникальная ситуация для Украины. Были случаи, когда возникал кассовый дефицит бюджета, и надо было с этим что-то делать. Выходили из этой ситуации по-разному. Либо через секвестр – то есть официальное сокращение расходов бюджета, и тогда действительно происходило недофинансирование, в том числе и защищенных статей бюджета. Либо через ручное управление, но только вслух об этом не заявляли, но все равно Казначейство вместе с Минфином перебирали, что финансировать, а что – нет. То есть банально задерживали платежи по не первоочередным расходам", – говорит Ярослав Жалило.

Поскольку сейчас секвестра бюджета нет, выплаты по защищенным статьям будут происходить, как и было запланировано, уверен эксперт.

"Все зарплаты, 13-е зарплаты, остальные выплаты работникам бюджетной сферы, если это заложено в планы, если это экономия фонда заработной платы бюджетного учреждения – это все относятся к оплате труда, то есть к защищенным статьям бюджета", – говорит он.

Однако у работников небюджетных учреждений действительно могут возникнуть проблемы с декабрьскими выплатами.

"Если мы говорим о 13-х зарплатах, о премиях работников небюджетных учреждений – это могут быть коммерческие фирмы, это могут быть структуры с государственным капиталом, но которые не финансируются прямо из бюджета, госкорпорации и т.д., – там ситуация немножко другая. Потому что там защищенных статей нет. И там они могли получать дополнительные доходы как следствие того, что они завершают какие-то проекты, получают какую-то прибыль и т.д. И вот тут могут быть проблемы. Потому что, если государство не профинансировало часть расходов развития, эти компании не получат этого дохода и не будут иметь возможности выплатить эти деньги работникам. То есть не везде это будет, но такое возможно", – говорит Ярослав Жалило.

Бюджет впервые недовыполнен из-за укрепления гривни

Эксперты говорят, что ситуация с бюджетом, конечно, более печальная, чем в прошлом году, однако она не критическая. Тем более, что происходит она впервые не из-за кризиса, а при нормальных макроэкономических показателях и при укрепляющейся гривне.

"Раньше подобные ситуации возникали обычно на фоне негативных явлений экономического и неэкономического характера: глобальный финансовый кризис, война 2014 года, всплеск инфляции, провал курса и т. д. Сейчас же мы имеем ситуацию, когда проблема с наполнением бюджета происходит на фоне макроэкономической стабильности и на фоне, в принципе, сохранения адекватной макроэкономической динамики: экономического роста, низкой инфляции, укрепляющейся гривни и т. п. Прежде всего это объясняется укреплением гривни. Казалось бы, хороший показатель. Он позволяет воздерживаться от роста тарифов, удерживать низкую инфляцию и т. д. Но оказалось, что это, во-первых, прямо негативно влияет на поступления в бюджет, поскольку значительная часть поступлений зависит от курса. А во-вторых, опосредованно негативно влияет, поскольку укрепление гривни ведет к угнетению украинских производителей на внутреннем рынке (поскольку импорт дешевеет) и экспортеров (уменьшает их доходы)", – обращает внимание Ярослав Жалило.

Эксперт считает, что подобная ситуация – результат несогласованности или нескоординированности разных направлений экономической политики: денежно-кредитной, экономического роста, внешнеэкономической и фискальной.

Экономист Борис Кушнирук считает основной причиной недовыполнения госбюджета ту монетарную политику, которую проводит Нацбанк.

"Ситуация не является катастрофической. Хотя в то же время решение правительства финансировать что-то в ручном режиме – это нарушение фундаментального принципа о том, что расходы бюджета планируются и утверждаются парламентом. Я считаю, что это не вина нынешнего правительства, а следствие той монетарной политики, которая проводится Нацбанком. В результате бюджет недосчитался доходов как от импорта (потому что, если курс доллара меньше, то и поступления меньше), так и от экспорта, которые получают в гривневом эквиваленте гораздо меньшую выручку и платят меньше налогов. Правительство могло обращаться в парламент с предложением сократить расходы (секвестировать бюджет. – Авт.). Они этого не сделали, и теперь делают это в ручном режиме. Это не критично, но неправильно. Более того, они закладывают еще и проблемы на будущее. Если окажется, что по каким-то работам есть акты на выполненные работы, но они не профинансированы, они залезут в бюджет следующего года. Это тоже неправильно по процедуре, но, к сожалению, тоже не является новостью. Хотя в последние несколько лет такого не было", – говорит Борис Кушнирук.

Александра Романюк

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