Столичная земля обетованная: для ветеранов АТО или «смотрящих»?

Украинский земельный рынок давно уже стал полем битвы и столкновений различных финансовых интересов, а проще говоря – желания урвать немалый куш в вечнозеленых единицах. Если раньше вероятность выведения земельных участков из государственной собственности в чьи-то ухватистые руки казалась чем-то фантастическим, то с течением времени изобретательный человеческий ум сгенерировал массу схем, по которым госсобственность в один момент становится частной. Одна из таких загадок заинтересовала Службу безопасности Украины, которая провела расследование и выявила много интересного в отчуждении 323 гектаров земли в Киево-Святошинском районе якобы для ветеранов-участников АТО.

Напомним, как все начиналось

Днепровский районный суд Киева своим постановлением уполномочил СБУ расследовать, на каком основании и кем были переданы принадлежащие государству земельные участки из расчета на 163 человека. Этот, перефразируя Остапа Бендера, сравнительно нечестный отъем земли подпадал под часть 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины и на вышеупомянутые участки был наложен арест. Об этом прямо сказано в постановлении, а именно:

«Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Давидова Д.Г. від 30.08.2019 року, 163 (сто шістдесят три) земельні ділянки, на які просить накласти арешт слідчий визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019100000000528 від 30 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України».

Лакомый кусочек жизненного пространства размером 323 га находился на балансе у госпредприятия «Пуща Водица», пока в июне 2019 года землей не заинтересовались некие ушлые дельцы. Оно и понятно: Киево-Святошинский район, пригород столицы, цена сотки стартует от 1500 долларов, а рыночная стоимость всей земли по самым грубым подсчетам заставляет присвистнуть – свыше 160 миллионов «зеленых». За такой куш любой начнет рискованную игру.

А началось все с разведки на предмет плохо лежащей земельки, которую срочно хотелось прикарманить. Этим занялись в Киевском областном государственном геокадастре, а именно – в руководстве районных его филиалов, в задачи которых входил поиск незанятых земельных угодий. Таким образом в поле зрения попал участок в Пуще Водице. И дальше, как говорят фокусники-иллюзионисты, следите за руками.

Сначала нужно было лишить государство этой земли, но в правовом поле. Что и было проделано: 323 га были выведены с баланса ГП «Пуща Водица» с последующей приватизацией.

Далее требовался благовидный и безотказный повод для получения земли в пользование. Сотрудники СБУ выяснили, что с подачи руководства Госгеокадастра параллельно велся активный кастинг: были подобраны будущие владельцы участков – 163 ветерана АТО. При этом статус участника боевых действий имела лишь небольшая их часть, остальные были обычными подставными, которые за денежное вознаграждение поделились копиями своих документов, дав возможность представлять их интересы через определенных людей в органах власти.

Уже в ходе следствия было установлено, что у части заявителей изменились по ходу пьесы паспортные данные, а один вообще вскоре умер. Но никто из них не имел регистрации в Киевской области.

Так вот в июне 2019 года эта компания из 163-х «атошников» стали заявителями на получение 2 га земли на человека с целью ведения личного сельского хозяйства. Ходатайства были направлены в Главное управление государственного геокадастра Киевской области, а уже 30 июля руководителем этого ведомства Людмилой Приходько были согласованы все 163 заявления. Одним днем. Тут же появились приказы, разрешающие разрабатывать техническую документацию.

После этого из оказавшихся в частных руках 323 гектаров земли 14 августа того же года (то есть две недели спустя после одобрения заявлений) 70 га или 34 участка было передано в уставной фонд ООО «Фермеры Киевщины». Примечательно, что эти самые «Фермеры» не фигурируют в реестре Министерства юстиции. Объяснений этому может быть два: либо компания-призрак, либо это следствие рейдерской атаки.

Темпы, с которыми проворачивалась схема, не могли не обратить на себя внимание журналистов, взявшихся за собственное расследование. И подтверждением тому, что дело нечисто, стали два ярких факта. Во-первых, руководитель ГУ Госгеокадастра Киевской области госпожа Приходько бесследно испарилась, а во-вторых, в КП «Агентство админуслуг» (что в Борисполе) местный сотрудник предпочел спастись бегством от назойливых расследователей. Причиной такой спешки стал закономерный вопрос о том, почему бориспольское коммунальное предприятие оформляло право собственности на краденую землю в совершенно другом районе.

Форма собственности скандальной земли тоже, мягко говоря, странная. Вернее – блуждающая. Государственный земельный кадастр по запросу выдает информацию, среди которой в поле формы собственности прямо написано «государственная». А в госреестре имущественных прав на недвижимое имущество право собственности уже основывается на договоре купли-продажи и в поле «форма собственности» указано, что она частная. То есть речь идет о вполне конкретном владельце.

Кто стоит за земельной махинацией

Западных инвесторов, которых занесла нелегкая в Украину, диву даются: как же так, налицо финансовый кризис, а, к примеру, недвижимость все дорожает. На самом деле секрет фокуса прост: невиданных размеров коррупция в разрешительной системе архитектурно-строительного контроля. Получение разрешения на постройку даже самой захудалой хибары с каждым годом получать все сложнее, в первую очередь, из-за постоянно растущих аппетитов «смотрящих» за строительным бизнесом в Украине. Роль которых еще со времен Януковича успешно играют Алексей и Юрий Горовые. Третьим (и далеко не лишним) здесь стал заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк.

Юрий Горовой

Максим Мартынюк

Именно эта тройка наводнила Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и Госгеокадастр своими людьми, являющимися «смотрящими» на местах, чтобы без шкурного интереса Горовых и Мартынюка даже собака не могла обзавестись персональной будкой. Поэтому причастность этих дельцов к дерибану земли в Киеве и области представляется очевидной. В то же время руководитель ГАСИ Алексей Кудрявцев заверил, что никто из них ему не звонит и вообще в работу ввереного ему ведомства не вмешивается. Но упомянул, что благодарен Мартынюку за то, что занимает такой ответственный пост и призвал застройщиков не стесняться и называть имена тех, кто смеет вымогать с них взятки за разрешительные документы.

Небольшое и не лирическое отступление. С появлением Виталия Кличко в качестве столичного мэра «жить стало лучше, жить стало веселее». Его давний друг и кум Артур Палатный стал во главе всего подпольного бизнеса в Киеве, а заодно помог Горовым подтереть информационные следы их уголовного прошлого. Причина понятна: меньше внимания к себе и скандалов – больше шансов удержаться на плаву при любом режиме. А такие, как братья Горовые, могут пригодиться любой власти. Во всяком случае, они в этом уверены, иначе бы не стали полагаться на старые проверенные попытки занести денег новой президентской команде, лишь бы остаться у кормушки. Свидетельством тому является и то, что во время деловых переговоров братья упоминают, что работают напрямую с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

Артур Палатный

О том, что аппетиты у Горовых и Мартынюка растут не по дням, а по часам, говорит и тот факт, что они положили глаз на землю исследовательского хозяйства «Новоселки» Института садоводства НААН Чабановского поселкового совета Киево-Святошинского района. Такой запрос подал «слуга народа» Александр Дубинский на имя премьера Гончарука. Дубинский сообщил, о том, что ему известно о том, что в судебном порядке рассматривается признание незаконным и отмена госакта права постоянного пользования земельным участком, полученным хозяйством «Новоселки». Если эта цель будет достигнута, уверен депутат, право распоряжаться землей перейдет к Госгеокадастру, а после – к Горовым с Мартынюком.

Земельная дележная эпидемия. Где еще?

К сожалению, случай с землей в Киево-Святошинском районе не единичный. Участки, с самого начала обещанные участникам боевых действий в зоне АТО (ныне – ООС), местные чиновники раздаривают «своим» и «нужным», чаще всего – под застройку. А поскольку земля в Киевской области самая дорогая, то о каких ветеранах речь?

К примеру, в феврале 2016 года в Тарасовке того же Киево-Святошинского района из 5 тысяч проживающих 35 человек имеют статус участника АТО. Все необходимые бумажки есть, но 3,5 га принадлежащей селу земли воины получить не могут. Аргументация чиновников: это зеленый фонд, дескать, рубить деревья как-то не экологично. Однако уже через месяц люди узнали, что на этом участке земли уже есть 5 кадастровых номеров в частной и государственной собственности. В качестве альтернативы людям предлагались участки более скромных размеров (по сравнению даже с Пущей Водицей), у черта на рогах, на болоте или свалке.

В микрорайоне Киева – Быковне ситуация с землей не лучше. Свободных участков нет, в списках претендентов – только семьи погибших на востоке страны бойцов ВСУ. По словам члена комитета Верховной Рады по соцполитике Натальи Веселовой (фракция «Самопомич»), даже тяжелораненные воины не могут претендовать на участки под застройку.

Но даже обладая заветной землей, она не является полностью бесплатной. Проектная документация обходится от 1000 до 2000 грн. Бывают исключения, когда частные организации некоторым семьям погибших могут ее сделать бесплатно, но такое случается редко.

В селе Крюковщина Киевской области местные чиновники отдают земли, предназначавшиеся для участников АТО, застройщикам. Схема простая: ветеран-армеец отказывается от участка, местный сельсовет принимает его на свой баланс, а потом выдает застройщику, но уже с иным назначением. Правда, не все у крюковских чиновников получается гладко, ветеранам случается отстоять свою законную землю.

В Боярке с лета 2018 года не утихал аналогичный скандал с землей, которую отдали под застройку многоэтажки, по словам активистов, куму мэра Боярки Александра Зарубина. При этом для воинов АТО у чиновников почему-то участков нет и не предвидится. Обозленные и обманутые люди разбили на стройплощадке палаточный городок, где живут до сих пор, параллельно воюя с бюрократизмом и несправедливостью. Пока безрезультатно.

С одной стороны, Зеленский старается выполнить хоть что-то из предвыборных обещаний и не усугублять свое и без того нестабильное положение. Но рассмотрение в середине ноября 2019 года законопроектов о земельном рынке и то, что депутаты проголосовали в первом чтении за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли, говорит о том, что президентская команда вряд ли устоит перед финансовым искушением. А значит братья Горовые, Мартынюк и иже с ними останутся на своих местах и продолжат стричь строительный бизнес, хороня надежду на уничтожение коррупционной гидры в Украине.